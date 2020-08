Ainda sem data, Varzeano Série A de Botucatu define grupos

Torneio, ainda sem data de início, terá doze equipes inscritas

Da Redação

Aguardando a Fase Verde do Plano São Paulo de flexibilização, o que autorizaria disputas esportivas, a Secretaria Municipal de Esportes sediou o sorteio dos grupos da Série A do Campeonato Botucatuense Varzeano de 2020.

Reunião ocorreu na sexta-feira, 14 de agosto, que também definiu as regras do torneio, que iniciará somente quando as condições sanitárias assim permitirem.

Serão doze equipes que disputarão a Série A do campeonato. No grupo A estão Eldorado, Beira Rio, Rubião EC, Dinamite, Porto FC e Quitanda do Zezinho FC. Já pelo grupo B disputarão Rodo FC, 1° de Maio, Cuesta, Monte Mor, São Luís e Amigão.