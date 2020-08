Botucatu: grupo de vendas no Facebook usa preferência política como critério de participação

Página questiona posicionamento político para aprovar os futuros membros

Da Redação

Comuns para negócios entre internautas no Facebook, os grupos de vendas têm se tornado cada vez mais populares. Alguns com acesso público e outros mais restritivos, onde o acesso se dá pela aprovação de administradores ou moderadores.

Em Botucatu, o grupo Desapega Botucatu Tm O Original utiliza como um dos primeiros critérios de participação o alinhamento político/partidário da pessoa interessada, ao indagar se “Você é Petista?”, dando duas opções de resposta. Dependendo do posicionamento, pode ser aprovado ou não. O grupo possui quase 50 mil membros.

A medida tem gerado críticas no próprio Facebook, com alguns internautas indagando a necessidade de se saber a ideologia política para se fazer negócio. Alguns, inclusive, reforçaram que no próprio grupo há diversas postagens de cunho político de ataques diretos à esquerda.

A presidente do Diretório Municipal do PT de Botucatu, Janete dos Santos Lima, repudiou a medida adotada para selecionar os membros. “Lamentável que um grupo de vendas o critério pra entrar seja o posicionamento ideológico, isso demonstra uma total ignorância e preconceito com quem pensa diferente, o PT defende uma sociedade em que caibam todos, que todos tenham direito, independente do seu posicionamento Politico. Portanto causa repulsa e preocupação o posicionamento da página”, frisou.

A reportagem entrou em contato com moderadores em busca dos responsáveis pela administração da página, sem sucesso. O espaço está aberto para a resposta dos integrantes do grupo.