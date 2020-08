Botucatu teve 25 casos de estupro no primeiro semestre; sendo que 19 foram em vulnerável

Maio foi o mês com o maior índice destes casos, sendo registrados oito estupros

Do Leia Notícias

De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Botucatu teve, em média, 4,16 estupros por mês, no primeiro semestre de 2020.

Baseado apenas em crimes registrados em Boletins de Ocorrência, Botucatu teve 25 casos de estupro entre janeiro e abril de 2020. Deste total, 19 foram estupro de vulnerável.

Maio foi o mês com o maior índice destes casos, sendo registrados oito estupros (5 cometidos contra vulnerável).

A pessoa que sofre qualquer tipo de abuso deve entrar em contato com a Polícia Civil, através do 197, da GCM, pelo 199, ou a PM, através do 190.