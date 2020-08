Brasileirão terá três jogos envolvendo paulistas neste domingo (16)

Abrindo o domingo, o São Paulo viaja até o Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco

Encerrando a terceira rodada do Brasileirão Série A, três equipes paulistas entram em campo neste domingo (16). Enquanto Red Bull Bragantino e Santos buscam a primeira vitória no torneio, o São Paulo quer vencer a segunda partida seguida.

Abrindo o domingo, o São Paulo viaja até o Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco em São Januário. O time de Fernando Diniz estreou com vitória na competição, vencendo Fortaleza-CE por 1 a 0, enquanto o time carioca também vem de vitória, por 2 a 0, em cima do Sport. O meia Vítor Bueno é dúvida, já que sentiu um desconforto no aquecimento da última partida; Hernanes também está na lista das dúvidas do comandante são paulino.

No mesmo horário, o Red Bull Bragantino enfrenta o Bahia, às 16h no estádio de Pituaçu. A equipe de Felipe Conceição vem de dois empates seguidos no torneio, contra Santos e Botafogo-RJ, enquanto os donos da casa venceram o último confronto, diante do Coritiba-PR, por 1 a 0. Ao longo da história, os clubes se enfrentaram em 23 oportunidades, com os paulistas vencendo sete, os baianos cinco e 11 empates.

Fechando o dia de jogos, o Santos recebe o Athletico Paranaense, às 19h45, na Vila Belmiro. A equipe de Cuca tem um empate e, na última partida, perdeu para o Internacional-RS por 2 a 0. Para este confronto, Cuca poderá contar com o atacante Lucas Braga, que se destacou pela Inter de Limeira no Paulistão e fica disponível após se recuperar do novo coronavírus.

Confira todos os jogos deste domingo (16):

Brasileirão

16h00

Bahia x Red Bull Bragantino – Premiere

Vasco x São Paulo – Globo, Premiere, SporTV

19h45

Santos x Athlético Paranaense – TNT