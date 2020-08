Hospital das Clínicas de Botucatu recebe doação de equipamentos para auxiliar no tratamento da covid-19

Ao todo, foram doados três monitores portáteis

Da Redação

Na manhã desta sexta-feira, 14, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) recebeu a doação de equipamentos assistenciais que atenderão ao Time de Resposta Rápida (TRR) e aos leitos de UTI exclusivamente destinados a pacientes diagnosticados com Covid-19. Doação dos materiais foi do Distrito 4621 do Rotary Club.