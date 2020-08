Avaré supera os 350 casos de covid-19

Segundo consta, 18 pessoas estão em isolamento domiciliar

Da Redação

Nesta segunda-feira, 17 de agosto, Avaré registrou 357 casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia. Os dados são da Prefeitura municipal e constam nos balanços do governo estadual.

Segundo consta, 18 pessoas estão em isolamento domiciliar, 319 curados, 14 óbitos, 6 pacientes internados (5 na Santa Casa da Misericórdia de Avaré e 1 no Hospital da Unimed de Botucatu). Há, ainda, um avareense suspeito aguardando resultado de exames.

Além da disponibilização diária no Facebook e no Portal da Transparência da Prefeitura de Avaré, o boletim também está disponível no link https://www.avare.sp.gov. br/index.php/coronavirus.