Festa às margens do Rio Tietê geram aglomeração de pessoas em São Manuel

Festa ocorreu as margens do Rio Tietê em um clube particular

Do G1

As margens do Rio Tietê foi palco neste fim de semana para pelo menos grande festa em São Manuel, que provocou aglomerações de pessoas que não respeitavam as regras de isolamento e não usavam máscaras.

Uma festa em um clube particular às margens do Rio Tietê gerou uma aglomeração de pessoas neste fim de semana em São Manuel (SP). As imagens do evento estão repercutindo nas redes sociais.

No vídeo, é possível ver uma grande quantidade de pessoas e vários carros estacionados. Os moradores não respeitaram o distanciamento social e não estavam utilizando máscaras de proteção, essenciais no combate ao contágio pelo coronavírus.

A prefeitura de São Manuel informou que convocou a diretoria do clube para uma reunião nesta segunda-feira (17) e que um termo de ajustamento de conduta será enviado ao Ministério Público para que o clube cumpra os decretos municipal e estadual.

A TV TEM entrou em contato com o Clube de Campo Água Nova, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem.