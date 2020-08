Botucatu: Cultura recebe mais de 250 inscrições para Edital Emergencial

Das 259 inscrições, 100 receberão os prêmios de R$1.200

Por Sérgio Viana

Organizado pela Secretaria de Cultura de Botucatu, após a mobilização de centenas de trabalhadores organizados no movimento #EuCuidoDaCultura, o edital público municipal “Olhar para Dentro”, voltado aos artistas e trabalhadores da Cultura de botucatuense, recebeu mais de 250 inscrições de projetos que serão analisados até o final de setembro.

Das 259 inscrições, 100 serão selecionadas e receberão os prêmios de R$1.200,00 cada, com recursos oriundos do Fundo Municipal de Cultura que já existia e foi direcionado ao edital, que busca auxiliar os trabalhadores da área Cultural, profundamente afetados pela pandemia do COVID-19. A lista com os selecionados no Edital “Olhar para Dentro” deve ser divulgada no inicio de outubro.

Mesmo após conquistar o Edital Emergencial junto ao Poder Público, o movimento #EuCuidoDaCultura, que se concentrou e organizou através do Whatsapp, continuou em atividade, com encontros virtuais e formando uma rede de colaboração entre trabalhadores, a fim de que todos conseguissem elaborar e inscrever seus projetos culturais.

Devido ao período eleitoral, a Secretaria de Cultura e Prefeitura de Botucatu respodeream por meio de nota “que o Edital Olhar para Dentro é um Edital Emergencial da Cidade de Botucatu, que recebeu 259 inscrições, atendendo as expectativas da Secretaria de Cultura. Todas as inscrições estão sendo avaliadas pela Comissão de Análise de Documento. Ao todo, serão contemplados 100 projetos nos moldes estabelecimentos no edital. Após o cumprimento dos prazos legais para análise e recursos, serão divulgados os projetos contemplados e assim como suas ações propostas. Os artistas que não foram contemplados poderão participar do Edital do Governo Federal da Lei Aldir Blanc, que terá seu critérios divulgados emb breve por meio de edital”.