Botucatu está entre as 100 cidades paulistas com menor exposição a crimes violentos, diz Instituto Sou da Paz

Índice leva em consideração subíndices que vão desde crimes contra a pessoa, dignidade e patrimônio

Por Flávio Fogueral

Botucatu está na 57ª posição do Índice de Exposição a Crimes Violentos (IECV), que mede a exposição à violência nas cidades do estado de São Paulo com mais de 50 mil habitantes. O índice, lançado em 2018 pelo Instituto Sou da Paz, traça um panorama sobre a criminalidade violenta em diversas cidades paulistas.

Por causa da pandemia de covid-19, o IECV teve lançamento nesta segunda-feira, 17 de agosto, foi calculado a partir de uma análise do primeiro semestre do ano, possibilitando a comparação das cidades no período com os primeiros seis meses desde 2014. No primeiro semestre de 2020, período da pandemia, o índice geral do estado caiu 11%.

Este índice analisa diferentes tendências criminais e permitindo uma comparação das estatísticas entre cidades e distritos policiais ao longo do tempo, permitindo a comparação do nível de exposição da população a esses crimes. Cidade melhor ranqueada, Matão obteve nota de 0,80. Já Botucatu, teve seu IECV geral em 3,04.

O IECV é calculado a partir da média ponderada de três subíndices: crimes letais (homicídio e latrocínio), crimes contra a dignidade sexual (estupro) e crimes contra o patrimônio (roubo – outros, roubo de veículo e roubo de carga). São analisados, segundo esses critérios, os 139 municípios do estado com ao menos 50 mil habitantes. O índice varia de 0 (melhor resultado possível) a 100 (pior resultado possível).

Nestes quesitos, Botucatu teve nota 0,79 no IECV Vida que refere-se a crimes letais. Já IECV de Dignidade Sexual (estupros), o valor vai a 8,86 e o IECV Patrimônio ficou em 0,22. Na metodologia, o IECV Vida corresponde a peso de 40% da classificação total, com IECV dignidade sexual e Patrimônio respondendo a 30% da nota, cada.

No entanto, o desempenho de Botucatu apresenta avanço ao comparado com o ano passado, que foi de 4,16. As notas, na série histórica é de 1,83 em 2014 e, já nos anos de 2015 (1,82), 2016 (2,75), 2017 (2,89), 2018 (3,81).

Total de crimes registrados pela SSP no 1º semestre em Botucatu

Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), Botucatu teve 754 crimes registrados de janeiro a junho deste ano. Os crimes com maiores ocorrências foram furto (330), lesão corporal dolosa (186), lesão corporal culposa causada por acidente (140), estupro (25), furto de veículo (21), estupro de vulnerável (19), roubo (13), homicídio culposo por acidente de trânsito (7), roubo de veículos (6), lesão corporal culposa (5), homicídio doloso (2).

Quanto à produção policial, a Seccional de Polícia de Botucatu teve 757 inquéritos instaurados no primeiro semestre entre prisões em flagrantes, combate ao tráfico de entorpecente, investigações a roubos e furtos de veículos, porte ilegal de armas, entre outras. O caso do roubo ao Banco do Brasil, em julho, não está computado nas estatísticas da SSP.

Ocorrências atendidas pela Polícia Civil em Botucatu no 1º semestre