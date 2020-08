Petshops de Botucatu são alvos de fiscalização do Procon

Principal irregularidade foi com relação à validade – produtos com informação inadequada ou prazo vencido

Redação

O Procon-SP iniciou na segunda-feira, 18 de agosto, no interior e litoral do estado a operação Agropet que fiscaliza estabelecimentos de produtos agropecuários e petshops. O objetivo da operação é coibir infrações ao Código de Defesa do Consumidor, tais como: problemas com precificação, falta de informação de validade ou prazo vencido, entre outros.

Em Botucatu foram três estabelecimentos autuados por irregularidades, segundo o Procon.

Neste primeiro dia foram visitados 55 estabelecimentos, sendo 39 autuados (70%), nas cidades de Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São Vicente, Barretos, Fernandópolis, Lorena, Botucatu e Sorocaba. A principal irregularidade encontrada, em 25 locais, foi com relação à validade – produtos com informação inadequada ou prazo vencido. As empresas autuadas responderão processo administrativo, assegurada ampla defesa, podendo ser multadas, de acordo com legislação. Veja aqui a lista das empresas autuadas.

Segundo o secretário de defesa do consumidor, Fernando Capez, em relação ao trabalho no interior e litoral, não há região do estado que não seja alcançada pela mão fiscalizatória do Procon-SP. “A defesa do consumidor é nossa prioridade, porém nesse setor de petshops e lojas agropecuárias existe ainda um agravante, os maus tratos aos animais, que também é duramente combatido em nossas ações” afirma Capez.

A operação continua durante toda a semana em outros municípios do estado.