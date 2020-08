Policiais militares de Botucatu fazem doação do Hemocentro

Ação faz parte do projeto “Doar é legal”, desenvolvido pela Polícia Militar

Da Redação

Nesta terça-feira, 18, o Hemocentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) recebeu alguns policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), com sede em Botucatu, que realizaram mais um ato para a salvação de vidas: a doação de sangue.

Ação faz parte do projeto “Doar é legal”, desenvolvido pela Polícia Militar em todos os 645 municípios do Estado de São Paulo.

Para aumentar a segurança do doador e evitar aglomerações, o Hemocentro recebe doadores de sangue com agendamento prévio em seu horário normal de funcionamento: de segunda à sexta, das 8h às 16h30 e, aos sábados, das 7h às 12h. Para o agendamento, o Hemocentro disponibiliza aos doadores o telefone (14) 3811-6041 (ramal 240) e o WhatsApp (14) 99667-4356.