Vereadores aprovam nomes de ruas na sessão da Câmara de Botucatu

A sessão ordinária desta segunda-feira, 17 de agosto, na Câmara Municipal de Botucatu, finalizou seus trabalhos por volta das 22h30 com três projetos de denominação de rua aprovados. As matérias, todas de iniciativa do Legislativo, diziam respeito a ruas localizadas no loteamento Vida Nova Botucatu.

Como de praxe, os nomes das ruas homenagearam moradores botucatuenses já falecidos: o PL 48/2020, de autoria do vereador Carreira, denominou de “Luiza Buson Micheletto” a rua 16; já os PLs 49/2020 e 50/2020, ambos assinados pelo vereador Curumim, chamaram de “Nuncio Barbin” e “Anna Apparecida Scapolio” as ruas 14 e 5, respectivamente. Vale frisar que este tipo de projeto de lei é prerrogativa dos vereadores e serve para que novos logradouros do município recebam CEP, facilitando assim a chegada de serviços públicos como SAMU e Correios.

De maneira remota, o plenário ainda votou e aprovou dois votos de pesar, 26 requerimentos e duas moções. No Grande Expediente, falaram na “tribuna virtual” os vereadores Alessandra Lucchesi, Curumim, Carlos Trigo, Cula, Jamila, Sargento Laudo, Paulo Renato, Rose Ielo e Abelardo.

Período eleitoral

Desde 11 de agosto, atendendo à legislação eleitoral vigente no período, os veículos de comunicação da Câmara promoveram mudanças a fim de adotar as restrições determinadas quanto à divulgação de conteúdo em mídias digitais e televisão. Dessa maneira, até 15 de novembro, data das eleições municipais 2020, as reprises das sessões ordinárias e outros eventos plenários estão suspensas na TV Câmara Botucatu, assim como sua disponibilização na íntegra no YouTube e no Facebook.

Enquanto os pronunciamentos que porventura se caracterizarem como campanha antecipada são de responsabilidade do vereador que os proferiu nas transmissões ao vivo, quaisquer falas neste sentido veiculadas posteriormente nas mídias legislativas passam a ser de responsabilidade da instituição.