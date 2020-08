Botucatu passa de 1600 casos confirmados de covid-19

Além disso, 1391 pessoas estão recuperadas da doença na Cidade, com 29 mortes

Da Redação

Nesta quarta-feira, 19 de agosto, Botucatu chegou a 1627 casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia. Aumento constatado foi o registro de 35 moradores diagnosticados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas.

As informações constam no boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, com base em dados também fornecidos pelo governo estadual. No momento, 12 botucatuenses estão internados recebendo tratamento contra a covid-19 em hospitais. A taxa de ocupação de leitos em terapia intensiva (UTI) é de 76% no Hospital das Clínicas de Botucatu, com 23 das 30 vagas em uso. Já a rede privada não possui ocupação neste.

Já as pessoas em isolamento doméstico somam 195 para tratamento dos sintomas.

Além disso, 1391 pessoas estão recuperadas da doença na Cidade. A doença ainda vitimou fatalmente 29 botucatuenses.