Câmara de Botucatu entrega medalhas de reconhecimento às Forças de Segurança

Sem a sessão solene costumeira, a homenagem foi entregue a todos os comandos

Diferente de anos anteriores, em função das questões do isolamento imposto pela pandemia do Covid-19, a Câmara Municipal de Botucatu encaminhou na última semana, as medalhas de Reconhecimento Comunitário de Segurança, que é entregue todos os anos aos agentes de destaque das forças de segurança que atuam na cidade, além de contemplar também o Exército, por meio do Tiro de Guerra 02-048. Sem a sessão solene costumeira, a homenagem foi entregue a todos os comandos ou responsáveis por cada instituição no momento.

A honraria foi destinada a integrantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal e Exército, que se destacaram por suas ações no último ano. A medalha, como o próprio nome diz, é um símbolo que reconhece e destaca a importância do trabalho desses profissionais que encorpam as forças de segurança de Botucatu. A lista dos contemplados de cada instituição é encaminhada pelos comandos ou chefias imediatas e é aprovada por uma comissão de vereadores.

Confira os agraciados de 2020:

Polícia Civil: Nelson Burin Neto [Delegado de Polícia Plantão da Seccional], Caio Miotto de Oliveira [Investigador da Delegacia de Defesa da Mulher], Carmelita Terra Rodrigues [Escrivã de Polícia da Delegacia de Defesa da Mulher], Marco Aurélio dos Santos Corrêa [Agente Policial Seccional].

Polícia Militar: CAP PM Elcio Alves Torres, TEN PM Luis Felipe da Costa, SGT PM Wladimir Domingos Alves, CB PM Andrea Cristina Bartolomeu Nunes, CB PM Marcos Paulo Torrez e SD PM Tiago Daniel Correa de Moraes Alves.

Polícia Rodoviária: TEN PM Renê Ribeiro da Silva e SGT PM Marcelo Fernandes Pollo.

Polícia Ambiental: CB PM Robson Pontes Tavares e CB PM João Paulo Domingues Sarto.

Corpo de Bombeiros: TEN PM Gustavo Henrique Rocha Bonifácio e CB PM Lucas Pasti Mioni.

Guarda Civil Municipal: GCM Ednéia Gonçalves Guilherme, GCM Flávio dos Santos, GCM Tiago Batista da Silva, GCM José Amâncio da Silva Júnior.

Exército: 1º Tenente Gilnei Gonçalves de Castro e Subtenente Jean Cleber Bertoni.

A Medalha “Reconhecimento Comunitário de Segurança” foi instituída pela Resolução 320/2002 e alterada pelas Resoluções 334/2005, 345/2011 e 359/2018. Em respeito à legislação eleitoral, nenhum vereador participou das entregas.