Câmara discute Orçamento para 2021 de Botucatu

Audiência é realizada em atendimento ao disposto na Lei da Responsabilidade Fiscal

Da Redação

A partir das 18 horas desta quinta-feira, 20 de agosto, acompanhe a transmissão ao vivo da Audiência Pública que debate a elaboração de Lei Orçamentária Anual de 2021. Conhecida como LOA, esta é a lei que estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano pelo município.

De responsabilidade da prefeitura, a audiência é realizada em atendimento ao disposto na Lei da Responsabilidade Fiscal.

Quando: 20/08, quinta-feira, às 18h

Como assistir: TV Câmara Botucatu (canal 61.3 da rede aberta e canal 2 da Claro Net TV), site e Facebook da Câmara

Para participar: envie sua pergunta pertinente ao tema para o WhatsApp (14) 99610-1981.