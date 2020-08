Hospital das Clínicas de Botucatu inaugura “Parede da Gratidão”

Espaço foi criado para homenagear parceiros

Redação

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) inaugurou em 12 de agosto a “Parede da Gratidão”, um espaço criado para homenagear parceiros que têm contribuído de maneira relevante para a excelência do atendimento no Complexo HC.

Transmitido ao vivo pelas páginas do HCFMB no Facebook e no YouTube, o evento reuniu instituições e empresas que ajudaram a unidade em diversas campanhas, além do combate à COVID-19.

Ao todo, sete parceiros foram homenageados e tiveram os nomes inscritos nesta primeira fase da Parede da Gratidão.

André Balbi, superintendente do HC, agradeceu a todos os parceiros que mudaram a história do Hospital a partir de suas doações. “Durante a nossa gestão, resolvemos metaforicamente ‘quebrar os muros’ que envolviam o Hospital, realizando uma gestão compartilhada com a sociedade de Botucatu e da região. Quando pensamos em parede, poderíamos ter a ideia de separação ou de opressão, mas esta Parede da Gratidão mostra justamente o contrário: significa proteção, amparo, apoio. Para nós, todos os homenageados de hoje e os que ainda estarão aqui são o nosso amparo nas horas mais difíceis e, por isso, praticamos este ato importante de reconhecimento”, afirmou ao Portal do HCFMB.