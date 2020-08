Prefeito de Anhembi pode ter o mandato cassado; sessão da Câmara é confirmada para esta quinta-feira (20)

Machado é alvo de processo instaurado por improbidade administrativa

Da Redação

A sessão da Câmara Municipal de Anhembi que apreciará a possível cassação do prefeito Miguel Machado (PSD) está confirmada para esta quinta-feira, 20 de agosto, às 9 horas.

Machado é alvo de processo instaurado por improbidade administrativa após análise da Comissão Processante (CP) constituída pelo Legislativo.

Durante o processo, foram realizadas oitivas com as partes, sendo que o prefeito anhembiense não compareceu as mesmas.

A sessão estava originalmente marcada para a terça-feira, 18 de agosto, mas um mandado de segurança da defesa do prefeito, pedindo a anulação de todo o processo, fez com que a mesma fosse suspensa.

No entanto, o juiz da comarca de Conchas, Fábio Fernandes Limas, rejeitou o pedido da defesa e, com isso, a sessão ocorrerá no dia 20.

Para ter o mandato cassado, basta que seis dos nove vereadores votem favoráveis ao relatório da Comissão Processante.