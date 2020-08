Seis em cada 10 pacientes com covid-19 internados em UTI morrem, afirma associação médica

Situação é um pouco mais grave na rede pública, onde a mortalidade da infecção em UTI para pacientes intubados chega a 69,8%

Da Rede Brasil Atual

No Brasil, a taxa de mortalidade de pessoas com covid-19 intubadas em UTI chega a 65%. Isso significa que a cada 10 pessoas que necessitam de ventilação mecânica por complicações da infecção pelo novo coronavírus, seis acabam morrendo. Ou, mais precisamente: a cada 20, morrem 13. Os dados são do projeto UTIs Brasileiras, da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib), que reuniu informações sobre 1.289 Unidades de Terapia Intensiva de 617 hospitais públicos e privados do Brasil, entre 1º de março e 12 de agosto.

Os dados da Amib revelam um cenário trágico em meio a uma estabilização do número de internações pela covid-19. A situação é um pouco mais grave na rede pública, onde a mortalidade da infecção em UTI para pacientes intubados chega a 69,8%. Na rede privada, é de 62,1%. Já entre pacientes que não necessitam de intubação, a taxa de mortalidade geral é de 8,6% para covid-19 – mas chega a 16,4% na rede pública.

Essa diferença se dá principalmente por uma maior espera pelo leito de UTI na rede pública – que leva ao agravamento do caso – do que na rede privada, já que esta recebe menor demanda por atendimento. Em maio, o governo de São Paulo apontou para uma letalidade de 20% dos pacientes com covid-19 internados em UTI.