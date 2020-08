Caio Induscar vende ônibus para transporte urbano em Minas Gerais

Veículos estão operando no sistema de transportes da cidade de Betim

Da Redação

A Viação Santa Edwiges, que faz parte do Grupo Paschoalin, adquiriu recentemente sete ônibus, produzidos pela Caio Induscar. Os novos veículos estão operando no sistema de transportes da cidade de Betim, no Estado de Minas Gerais.

A viação, que está no mercado de transportes desde a década de 1950, escolheu dois modelos da marca Caio para ampliar sua frota. Das sete unidades adquiridas, cinco são do micro-ônibus F2400, na versão urbana, que trazem mais praticidade para circular por ruas mais estreitas do município mineiro.

Já as outras duas unidades, são do Apache Vip, de motor dianteiro, produto consagrado no mercado de transportes, devido à sua qualidade, durabilidade e tecnologia.

Todos os veículos adquiridos contam com elevador; itinerários eletrônicos em LED; sistema de monitoramento interno por câmeras; preparação para catraca eletromecânica e para validador eletrônico.

Os ônibus possuem assentos semi-estofados para os passageiros e poltronas hidráulicas, com encosto de cabeça e deslocamento lateral para os motoristas. Também são equipados com portas tipo fole, que possuem acionamento pneumático e bloqueadores, os quais evitam abertura inesperada durante o trajeto.