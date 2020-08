Com previsão de frio intenso nesta madrugada, forças de segurança iniciam operação para ajudar pessoas nas ruas

Temperatura mínima pode chegar a 5°C

Da Redação

Botucatu vive uma semana de baixa temperatura e o frio deve se acentuar nesta madrugada. A previsão é que os termômetros possam atingir até 5 graus Celsius e com grande possibilidade de chuva.

Por isso, a Defesa Civil do município, em conjunto com a Guarda Civil Municipal (GCM) intensificarao ações de monitoramento e acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incluindo as que dormem nas ruas.

Por isso, quem flagrar uma pessoa em situações de desabrigo ou que necessite de ajuda nesta noite, o telefone para auxílio é 199.

As pessoas serão encaminhadas ao Espaço Acolhedor, na estrutura montada no Ginásio Municipal e receberão, além de um espaço com cama e coberta, jantar, café da manhã e roupas, caso necessite.