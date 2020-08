Curso ajuda MEI a organizar o negócio próprio em Botucatu

Objetivo do curso é ajudar o MEI a se enxergar como empresário e a organizar seu negócio

Da Redação

Retomando as atividades presenciais, o Sebrae Botucatu está com inscrições abertas para o curso Super MEI Organize seu Negócio, que será realizado de 31 de agosto a 3 de setembro, das 9h às 13h. Serão abertas 15 vagas, respeitando o limite de participantes para uma retomada segura.

O curso presencial segue as medidas de prevenção do Plano SP para a retomada, como a limitação do número de participantes, cadeiras espaçadas com a distância mínima de 1,5m, disponibilização de álcool gel, medição da temperatura e uso de máscaras.

O objetivo do curso é ajudar o MEI a se enxergar como empresário e a organizar seu negócio. São quatro dias de curso com uma temática diferente em cada aula. O primeiro dia é voltado para os ensinamentos sobre o empreendedor de sucesso com vivências para autoconhecimento do perfil empreendedor e referências de empresários que souberam praticar muito bem esses comportamentos.

Em seguida, o participante terá a oficina sobre formação de preço para desmistificar os custos e gastos de uma empresa e ajuda o empresário a formar de maneira correta o preço de venda de produtos ou serviços.

A terceira oficina é sobre fluxo de caixa para auxiliar o empresário na tomada de decisões sobre o tema. Para fechar o curso, o MEI vai aprender sobre marketing digital e as possibilidades de venda online.

O Super MEI faz parte do programa Empreenda Rápido, voltado a todos os empreendedores que querem aprimorar ou expandir os negócios e que auxilia o empreendedor no acesso a crédito, por meio da parceria com o Banco do Povo. Os MEIs participantes ficam habilitados para solicitar crédito no Programa Juro Zero.

A capacitação será realizada no Sebrae, localizado na Rua Dr. Costa Leite, 1570, no centro. Inscrições pelo link https://bitly.com/ SEBRAEORGANIZEBTU ou pelo telefone (14) 3811-1710.