Egressos de Medicina da Unesp doam R$ 10 mil à universidade para pesquisas e combate ao coronavírus

Os egressos da XXI turma de Medicina da Unesp, do câmpus em Botucatu, se uniram para realizar uma doação de 10 mil reais para universidade. A equipe do Alumni conversou com as unespianas Rosana Pizarro, Lorene Marciano e Maria Alice Leite, que hoje são oftalmologista, neurologista e ginecologista, respectivamente. Elas nos contaram mais sobre o que motivou a doação, sua a relação com os colegas e com a Unesp.

Mesmo com o passar dos anos, a XXI turma de medicina continua bastante unida, eles possuem um grupo no aplicativo Whatsapp, onde conversam o tempo todo. Foi nesse grupo em que surgiu a ideia da doação. Rosana conta que os colegas ficaram sabendo que algumas turmas de egressos estavam realizando doações e, dessa forma, colaborando com as dificuldades que estão sendo enfrentadas pelas universidades públicas, como os cortes de verba.

A doação foi direcionada para a área de Medicina da Unesp, neste momento de pandemia causada pelo Coronavírus, o repasse de verbas é de extrema importância para auxiliar no enfrentamento à doença.

Outra motivação em realizar a doação, foi prestar uma homenagem em memória de Lilian Hirata, Keiji Sakumoto, Flávio Todoroki, Gilberto Uemura e José Henrique Mello de Freitas. Também egressos da turma que “infelizmente já não estão de forma física entre nós, mas fazem parte da nossa história e das nossas memórias, que com certeza estariam juntos conosco participando dessa iniciativa”, declaram as amigas.

As egressas comentam que a turma foi muito unida e dedicada para realizar esse ato solidário. “Os valores não foram impostos, cada um o fez de forma espontânea e em uma semana arrecadamos uma boa quantia”.

União, amizade e recordações construídas na Unesp

As egressas comentam que quando “estamos juntos, mesmo que somente por mensagens virtuais, voltamos no tempo e nos transformamos nos jovens de 20 poucos anos, cheios de sonhos e ideais. Foram 6 anos de convivência na juventude que formaram um grupo de irmandade”. Um dos desejos que inspiram a turma é que Unesp seja valorizada e tenha os investimentos necessários continuar formando “gerações como a nossa”.

“A Unesp tem um valor muito grande na vida de todos nós, como um troféu. Com esse gesto, gostaríamos de registrar o quanto o período em que estivemos em Botucatu foi importante em nossas vidas e criaram laços de amizade e carinho que sobreviveram ao tempo e à distância. De forma simbólica queremos, com esta doação, retribuir um pouco do tanto que recebemos de nossos mestres, do corpo clínico, da enfermagem, dos pacientes e da Faculdade de Medicina de Botucatu da Unesp. Nossa gratidão eterna, muito obrigada!”

A doação feita pela XXI turma de medicina foi feita através do Parceiro Unesp. Neste momento, as doações podem ser dirigidas aos projetos que têm como objetivo combater a pandemia da Covid-19. Para ser um doador e conhecer o programa, acesse: https://prograddb.unesp.br/parceiro/