Procon-SP autua 7 pet shops de Botucatu por irregularidades

Da Redação

Ao menos sete estabelecimentos comerciais voltados para o mercado pet foram autuados pelo Procon por irregularidades. Constatação faz parte da Operação Agropet deflagrada esta semana pela Fundação Procon-SP em diversas cidades do interior e litoral paulista, incluindo Botucatu.

Operação percorreu mais de 190 estabelecimentos do segmento e autuou 74% (142). Segundo a entidade, as principais irregularidades foram quanto a validade- produtos com informação inadequada ou prazo vencido. Também constaram como problemas preços sem mostra ao consumidor, bem como produtos irregulares ao cadastro do estabelecimento.

Tais empresas identificadas foram autuadas pelo governo paulista e responderão a processo administrativo, podendo recorrer do ato de infração. Caso sejam consideradas culpadas, podem arcar com penalidades como multa.