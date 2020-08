O horário de funcionamento é das 8h às 12h

Da Redação

A agência da Caixa Econômica Federal localizada na Rua Major Matheus abrirá neste sábado, 22 de agosto, para atendimento especial quanto ao auxílio emergencial e saque emergencial do FGTS.

O horário de funcionamento é das 8h às 12h. Não é preciso madrugar nas filas. Todos que chegarem durante o horário estabelecido serão atendidos.

Veja a lista de todas as agências do país que abrirão no sábado (22) no endereço www.caixa.gov.br/agenciasabado.