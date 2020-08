Arquidiocese de Botucatu libera missas presenciais a partir de setembro

Igreja recomenda a adoção de medidas de segurança

Por Flávio Fogueral

Após meses de fechamento e sem realização de celebrações, a Igreja Católica deverá retomar as celebrações de missas presenciais na Arquidiocese de Botucatu, a partir de 1° de setembro.

Recomendações constam em decreto assinado e publicado nesta sexta-feira, 21 de agosto, pelo arcebispo Dom Maurício Grotto de Camargo.

Além do retorno gradual, a Igreja recomenda a adoção de medidas de segurança, respeitando o preconizado pelo Plano SP de flexibilização.

Uma das medidas é a recomendação de que pessoas com gripe, resfriado, febre, bem como crianças até sete anos e pessoas nos grupos de riscos não compareçam às igrejas e acompanhem as celebrações via online.

As paróquias farão controle do acesso de fiéis, podendo limitar a ocupação total conforme o plano do governo paulista. Além disso, pessoas com temperatura acima de 37,5° C serão impedidas de entrar nos templos. No interior devem ser efetuadas medidas de distanciamento de 2 metros, além do fornecimento de álcool gel. Não serão utilizados folhetos litúrgicos.

Todos os materiais usados nas celebrações deverão ser higienizados após a utilização. O templo também deve receber reforço na limpeza.

Nos corais, os mesmos devem ter o mínimo de membros e respeitando distanciamento social. Durante a comunhão, as hóstias serão entregues com os fiéis sentados, sendo que ministros obrigatoriamente devem usar máscaras e álcool gel antes e após a entrega.

Coletas de donativos somente em urnas e espaços ou mesmo cestas alocadas no interior da igreja.

Outras atividades como casamentos e batizados já estavam autorizadas conforme protocolo da Igreja.