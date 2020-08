Botucatu permanece na Fase Amarela do Plano SP

Atividades econômicas têm regras mais flexíveis para funcionamento

Da Redação

A mais recente atualização do Plano São Paulo de flexibilização da economia classificou Botucatu e cidades do entorno na fase amarela por mais catorze dias.

Com isso, algumas atividades têm flexibilização como horário do comércio por 8 horas. Além disso, empresas de alimentação fora do lar têm restrições quanto a ocupação e horário de atendimento.

Já academias, salões de beleza e escolas de cursos livres possuem limitações de atendimento.