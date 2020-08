Botucatu terá mutirão de vacinação contra o sarampo neste sábado (22)

Todas unidades de saúde do município estarão abertas das 8 às 13 horas

Da Redação

Botucatu realizará neste sábado, 22, o Dia D de Vacinação contra o Sarampo. A ação cumpre as exigências do Programa Estadual de Imunização e as recomendações do Programa Nacional de Imunizações.



Todas unidades de saúde do município estarão abertas das 8 às 13 horas. A vacinação é destinada a pessoas entre 6 meses e 29 anos, conforme o calendário vacinal vigente; e pessoas entre 30 e 49 anos, em consonância com o Ministério da Saúde. É necessário comparecer a uma unidade levando a caderneta de vacinação e um documento com foto.