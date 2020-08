Itatinga tem a 6ª morte por coronavírus

Vítima é um homem de 92 anos

Da Redação

Itatinga registrou nesta sexta-feira, 21 de agosto, sua sexta morte provocada pela covid-19. Segundo informações do Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB), a vítima é um homem de 92 anos.

Conforme o Comitê de Contingenciamento do Coronavírus, Itatinga possui 275 casos confirmados do novo coronavírus, com 250 pessoas recuperadas. A doença atingiu mais homens (147) que mulheres (128). Além disso, as faixas etárias que mais concentraram incidência foram de 31 a 40 anos (69), 21 a 30 anos (49), acima de 60 anos (48), de 0 a 20 (42), de 41 a 50 anos (41) e de 51 a 60 (26).