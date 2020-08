Afrape é vice-campeã nacional de bandas e fanfarras

Participaram das etapas mais de 70 bandas e fanfarras de todo o Brasil

Por Flávio Fogueral

A banda da Associação Fraterna Pelicano (Afrape) foi a vice-campeã do Concurso Brasileiro de Bandas e Fanfarras, competição promovida pela Associação de Bandas e Fanfarras do Estado de Santa Catarina (ABANFAESC). Devido à pandemia de covid-19, as disputas ocorreram de forma remota e por meio da internet.

Última etapa ocorreu dia 18 de agosto, quando foram disputados os quesitos musical, pavilhão nacional e corpo coreográfico. Na primeira etapa foram campeões em baliza infantil. A Afrape foi a segunda colocada no pavilhão de bandeiras, obtendo também o vice no corpo musical.

Participaram das etapas mais de 70 bandas e fanfarras de todo o Brasil. A BMB/Afrape competiu com Juliana Fávero (Mór de Comando) na categoria sênior e Bruna Langeli e Paula Gomes (Balizas) também na categoria sênior. Na baliza da categoria juvenil, Karen Abdala e fechando a primeira etapa do concurso, Luíza Panini (Baliza) na categoria infantil. Na segunda etapa, o julgamento das apresentações ocorreu em 16 de agosto, competindo com Rayane Lemos, Vivian Sanches e Ariely Willian Oliveira (Pelotão de Bandeiras) na categoria sênior e no comando de Danilo Pontes (Corpo Coreógrafo) também na sênior. O corpo musical encerrou a participação no concurso concorrendo no quesito Musical de Marcha, categoria sênior.

A banda da Afrape tem direção artística e musical de Samuel Ramos; regência do Maestro de Luíz Antônio – Bolinha, com Coreógrafo sendo Danilo Pontes, coordenação – Luiz Roberto Bittencourt, direção geral de Miguel Jair Svícero.