Botucatu: passageiros reclamam dos horários das linhas de ônibus

A Semutran relatou que não recebeu reclamações referentes aos atrasos dos ônibus

Do site Botucatu Online

Nos últimos dias tem aumentado as reclamações de usuários das empresas do Transporte Coletivo de Botucatu. As reclamações são, principalmente, nos horários de pico, como entrada e saída do trabalho de muitas categorias, principalmente comércio e servidores públicos das faculdades.

No dia a dia, as reclamações são por horários atrasados, ônibus que circulam lotados e falta de horários nos finais de semana. Usuários das empresas de ônibus contaram que nos finais de semana chegam a esperar entre uma e duas horas após a saída do trabalho, no campus da UNESP e AME.