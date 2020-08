Esportes com contato físico são liberados em cidades na fase amarela do Plano SP

As modalidades poderão retomar seus treinamentos e competições, sempre sem público

Da Redação

O Centro de Contingência do Coronavírus do Governo do Estado autorizou nesta sexta-feira (21) o retorno das modalidades coletivas praticadas em quadras esportivas nas cidades que estiverem na fase amarela do Plano São Paulo. O protocolo apresentado pela Liga Nacional de Futsal para retomar o campeonato também está autorizado.

As modalidades poderão retomar seus treinamentos e competições, sempre sem público, levando em conta todos os cuidados de distanciamento, higienização, utilização de máscaras (com exceção dos atletas em atividade) e evitando aglomerações dentro e fora dos espaços esportivos.

O Secretário de Esportes do Estado, Aildo Ferreira, comentou a nova liberação. “Com foco sempre na vida e na saúde das pessoas, estamos conseguindo retomar aos poucos as atividades esportivas. Contamos sempre com a responsabilidade de todos os atletas, técnicos e demais envolvidos para avançar cada vez mais”, concluiu.

Modalidades já liberadas (Fase amarela do Plano SP)

– Futebol (Campeonato Paulista – masculino e feminino, séries A1, A2, A3 e sub-20)

– Automobilismo

– Ciclismo

– Modalidades individuais e coletivas sem contato físico (vôlei, tênis, bocha, malha e outras)

– Modalidades coletivas com contato físico em quadras (futsal, handebol, basquete e outras)

– Novo Basquete Brasil (NBB)

– Liga Nacional de Futsal 2020

Para mais informações sobre o Plano São Paulo, os interessados podem acessar o site www.saopaulo.sp.gov.br/planosp.