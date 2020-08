Clássico da saudade e mais três partidas movimentam o domingo dos times paulistas pelo Brasileirão

Pela quinta rodada do Brasileirão, o Palmeiras enfrenta o Santos às 16h no Morumbi

Da Redação

Com o primeiro clássico da Série A do Campeonato Brasileiro em 2020, cinco equipes paulistas entram em campo neste domingo (23). Além do embate entre Palmeiras e Santos, Red Bull Bragantino e São Paulo também jogam pelo torneio, enquanto o Ituano busca a segunda vitória na Série C.

Pela quinta rodada do Brasileirão, o Palmeiras enfrenta o Santos às 16h no Morumbi. Após sete anos, o estádio receberá um clássico que não envolva o São Paulo, dono do local. Além disso, será o 50º confronto entre as equipes no campo, com o último tendo acontecido em 2004, em um empate por 2 a 2 pelo Campeonato Paulista. Ambas as equipes chegam de vitórias fora de casa -o Palmeiras venceu o Athletico Paranaense por 1 a 0, mesmo placar do triunfo santista diante do Sport.

No mesmo horário, o Red Bull Bragantino recebe o Coritiba-PR no Nabi Abi Chedid. A equipe paulista vem de vitória diante do Fluminense-RJ por 2 a 1, que colocou fim ao jejum de quase 22 anos do último triunfo na elite do time de Bragança Paulista -os últimos três pontos na elite tinham sido contra o Grêmio, em 1998, quando a equipe caiu para a Série B. Felipe Conceição terá o retorno do zagueiro Ryller, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo.}

Fechando o domingo, o São Paulo visita o Sport-PE às 19h, em confronto na Ilha do Retiro. A equipe de Fernando Diniz vem de empate diante do Bahia por 1 a 1, com gol do estreante Luciano, enquanto os donos da casa perderam para o Santos por 1 a 0. Precisando vencer, o elenco tricolor conta com um ótimo retrospecto diante dos pernambucanos: em 56 embates, são 36 vitórias, 11 empates e apenas nove derrotas.

Confira todos os jogos deste domingo (23):

Brasileirão:

16h

Palmeiras x Santos – Globo, Premiere

Red Bull Bragantino x Coritiba – Premiere

19h

Sport x São Paulo – Premiere, SporTV

Série C:

16h

Ituano x Londrina