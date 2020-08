CPFL constata 120 fraudes em ligações de energia elétrica em Botucatu; município ocupa 2ª colocação de irregularidades na região

Botucatu ocupa a segunda posição com 1,4 mil MWh

Da Redação

Botucatu foi a segunda cidade com maior incidência de furto de energia elétrica no primeiro semestre deste ano, segundo levantamento da CPFL Energia. Foram registradas 120 fraudes em clientes residenciais e comerciais da empresa concessionária de energia elétrica.

Entre os municípios com maior recuperação de energia na região de Bauru, a própria cidade de Bauru registrou 5,3 mil MWh, ficando em primeiro lugar. Botucatu ocupa a segunda posição com 1,4 mil MWh. Jaú é a terceira da lista com 1,3 mil MWh, enquanto Bariri, com 732 MWh, seguida por Lençóis Paulista, com 679 MWh, fecham o ranking.

“A CPFL Paulista realiza constantemente importantes ações de combate às fraudes e furtos em conjunto com os órgãos públicos e autoridades policiais, que têm auxiliado significativamente o trabalho. A empresa também investiu em novas tecnologias e treinamento das equipes, aprimorando seus processos de monitoramento e análise”, afirma Roberto Sartori, presidente da distribuidora.

Fraudes e furtos de energia são crimes previstos no Código Penal com penas que podem chegar a até quatro anos de prisão. Além disso, a pessoa que for flagrada cometendo a irregularidade terá cobrados os valores retroativos referentes ao período em que deixou de pagar pelo fornecimento. Em 2020 os números de boletins de ocorrência registrados contra fraudadores cresceram em mais de 300%, somando 334 boletins de ocorrência até junho na CPFL Paulista.

As irregularidades também podem deixar a conta de luz mais cara para todos os consumidores, já que a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) reconhece a ação como uma “perda comercial”, e este valor é revertido à empresa. Outra consequência das fraudes e furtos é a piora na qualidade do serviço de distribuição de energia, uma vez que as ligações clandestinas sobrecarregam as redes elétricas.

Clientes da CPFL Paulista podem contribuir de forma sigilosa, para o combate às irregularidades por meio dos canais disponibilizados pela concessionária. Denúncias podem ser realizadas pelo aplicativo “CPFL Energia”, disponível para todas as plataformas de dispositivos móveis, pelo site www.cpfl.com.br/fraude, ou pelo e-mail denunciafraude@cpfl.com.br.