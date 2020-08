Homem é assassinado durante churrasco em Botucatu

Dois suspeitos e a esposa da vítima foram ouvidos e prestaram depoimentos

Do Leia Notícias

Rosinaldo de Jesus Souza, de 31 anos, morador de Vitoriana, em Botucatu, foi assassinado no final da noite deste sábado, 23.

De acordo com informações, o homem foi baleado. A Polícia Militar divulgou que a vítima já havia brigado com vizinhos e no momento do crime estava bebendo com um deles, em um churrasco, confraternizando.

Dois suspeitos – os vizinhos – e a esposa da vítima foram ouvidos e prestaram depoimentos. Testemunhas ouviram dois disparos, mas a polícia encontrou uma perfuração de bala no peito da vítima. A Polícia Civil investiga o caso.