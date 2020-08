Motociclista bateu de frente contra uma caminhonete

Do Leia Notícias

Um motociclista faleceu em um acidente na Rodovia Marechal Rondon, na noite de sábado, 22, na entrada do Bairro dos Lopes, em Conchas.

De acordo com informações do jornalista Sidnei Miranda, uma picape GM Montana bateu de frente com uma motocicleta, conduzida por Dulciano dos Santos, conhecido por Belo.

O motociclista não resistiu ao acidente e faleceu no local.