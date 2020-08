Panelão Supermercado deve ser inaugurado no dia 29 em Botucatu

Investimento deverá gerar mais de de 200 empregos diretos

Da Redação

A filial de Botucatu do Panelão Supermercados pode ser inaugurada no próximo sábado, 29 de agosto. A data vai de encontro com a expectativa da direção da rede, que era de iniciar as atividades da loja, localizada na Vila Maria (Região Leste) até o final deste mês.

Informações obtidas pelo Notícias junto a empresas que prestam serviços à rede, que estabeleceu esta data como previsão para iniciar as atividades. No entanto, a mesma poderá postergar a abertura da filial para outra ocasião em casos de imprevistos.

O complexo não será destinado apenas ao supermercado. Concentrará no espaço lojas, lotérica, entre outras empresas que estão em negociação.