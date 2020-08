Vidal Haddad recebe título de doutor honoris causa da Universidade Federal do RJ

Há cerca de 30 anos, Vidal realiza ações de saúde voltadas para pescadores brasileiros

Da Redação

O médico dermatologista, pesquisador e professor da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB-Unesp), Vidal Haddad Junior, recebeu nesta quarta-feira (4/3) o título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) pelo trabalho de prevenção e tratamento de acidentes causados por animais aquáticos.

Há cerca de 30 anos, Vidal realiza ações de saúde voltadas para pescadores brasileiros e suas famílias com o objetivo de reduzir o número de acidentes, sobretudo os que envolvem indivíduos que têm a pesca como atividade profissional.

Participaram da cerimônia os professores de Dermatologia da Unirio, Antonio Macedo D’Acri e chefe do Departamento de Medicina Especializada da Unirio, e Carlos José Martins, chefe do Serviço de Dermatologia do HUGG-Unirio.

Biografia

Nascido em 20 de junho de 1956, na cidade de Ibitinga (São Paulo), Vidal Haddad Junior possui graduação em Medicina Humana pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), residência médica em Dermatologia pela Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB-Unesp), além de mestrado e doutorado em Medicina (Dermatologia) pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Suas atividades de pesquisa resultaram, até então, na publicação de 11 livros, 62 capítulos de livros e 164 trabalhos científicos baseados em sua experiência em medicina e ciências biológicas, com ênfase em dermatologia e zoologia aplicada.