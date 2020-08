Botucatu ultrapassa 1700 casos de covid-19

Cidade possui 1472 pessoas recuperadas da doença, enquanto que ocorreram 30 mortes

Nesta segunda-feira, 24 de agosto, Botucatu contabilizou 1730 casos positivos de covid-19. Número consta no boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Municipal de Saúde.

Dezessete pessoas estão internadas em unidades de saúde positivas com a doença. A taxa de ocupação de leitos em terapia intensiva está em 80% no Hospital das Clínicas, onde 24 de 30 vagas estão em uso. Já na rede privada o índice está em 10%. Quanto a pessoas em isolamento doméstico, são 211 botucatuenses confirmados com a covid-19.

Ainda no boletim epidemiológico, Cidade possui 1472 pessoas recuperadas da doença, enquanto que ocorreram 30 mortes.