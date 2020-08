Número de vítimas em acidentes no trânsito cai 16,6% em julho em SP

No estado, 12 das 16 regiões administrativas obtiveram reduções nas fatalidades

Da Redação

Os registros de acidentes e fatalidades de trânsito seguem em queda no estado de São Paulo. Em julho, foram registrados 402 óbitos em vias urbanas e rodovias, o que representa uma queda de 16,6% na comparação o mesmo período de 2019 (482 ocorrências), de acordo com dados divulgados na quarta-feira (19) pelo Infosiga, do programa Respeito à Vida, do Governo de São Paulo.

No ano, a redução é de 11,4% nas fatalidades (2.726 contra 3.078 nos primeiros sete meses de 2019). Acidentes com vítimas tiveram redução de 6% em julho (14,1 mil ocorrências contra 15,1 mil). Pedestres formam o grupo com a queda mais expressiva no número de óbitos.

Fatalidades em julho de 2020:

Fatalidades com pedestres:

“Em função da pandemia da COVID-19, a mobilidade passa por uma intensa transformação. Com um menor número de pessoas transitando por ruas e estradas, os acidentes caíram na mesma proporção. Esse cenário beneficiou principalmente os pedestres, os mais expostos em caso de acidentes. Hoje, esse grupo registra o menor número de mortes dos últimos 5 anos”, destaca o presidente do Detran.SP, Ernesto Mascellani Neto.