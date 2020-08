Resultado da lista de espera do Prouni 2020.2 será divulgado hoje (24)

Pré-selecionados têm até o dia 28 de agosto para apresentar os documentos conprovantes

A partir desta segunda-feira (24), participantes que se inscreveram na lista de espera do Programa Universidade Para Todos (Prouni) podem consultar se foram aprovados. Os pré-selecionados têm até o dia 28 de agosto para apresentar os documentos que comprovem as informações cadastradas no ato da inscrição. A perda do prazo ou a não comprovação das informações implicará na reprovação do candidato.

Os documentos exigidos, conforme consta nos anexos “I” a “IV” da Portaria Normativa MEC nº 1, de 2 de janeiro de 2015, devem ser entregues na instituição para a qual o candidato manifestou interesse. A relação completa está disponível na página do Prouni.

Após a aprovação da documentação do candidato será emitido o Termo de Concessão de bolsa para, então, dar seguimento aos trâmites para a matrícula acadêmica do estudante na própria instituição de ensino ao qual o candidato pretende estudar.

Lista de espera do Prouni

O Programa Universidade Para Todos é um programa do governo, de acesso à educação superior, que oferece bolsas integrais (100%) e parciais (50%). Nesta edição estão foram ofertadas 167.780 bolsas em 1.061 instituições particulares de ensino superior.

As vagas não preenchidas são destinadas a candidatos inscritos na lista de espera. Neste segundo semestre, os estudantes que não foram pré-selecionados em nenhuma das duas chamadas do programa tiveram até as 23h59 da última quinta-feira (20) para manifestar interesse em participar da lista de espera.

