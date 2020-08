São Manuel disponibiliza 112 vagas de emprego esta semana, confira:

As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento

Da Redação

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São Manuel divulgou 112 novas oportunidades de emprego disponíveis no município. Lembrando que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento.

Devido à pandemia, os candidatos interessados devem enviar currículo para o e-mail patsaomanuel@sde.sp.gov.br.

Confira as vagas:

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (01 VAGA – MASCULINO): EXIGE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. NÃO EXIGE EXPERIÊNCIA. SALÁRIO A COMBINAR.

MONITOR PARA ZONA AZUL (06 VAGAS – MASCULINO E FEMININO): EXIGE ENSINO MÉDIO COMPLETO. NÃO EXIGE EXPERIÊNCIA. SALÁRIO A COMBINAR + VALE ALIMENTAÇÃO + VALE TRANSPORTE.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (02 VAGAS – MASCULINO E FEMININO): EXIGE ENSINO SUPERIOR COMPLETO OU CURSANDO E EXIGE EXPERIÊNCIA. SALÁRIO A COMBINAR + VALE ALIMENTAÇÃO + VALE TRANSPORTE.

SUPERVISOR DE OPERAÇÃO (01 VAGA – MASCULINO): EXIGE ENSINO SUPERIOR COMPLETO OU CURSANDO E CNH AB. NÃO EXIGE EXPERIÊNCIA. SALÁRIO A COMBINAR + VALE TRANSPORTE + VALE ALIMENTAÇÃO.

COZINHEIRA (01 VAGA – FEMININO): EXIGE SER ALFABETIZADA E EXPERIÊNCIA DE 1 ANO COMPROVADA EM CARTEIRA. SALÁRIO A COMBINAR + VALE TRANSPORTE + VALE ALIMENTAÇÃO.

AUXILIAR DE COZINHA – RESTAURANTE MADERO C/ DISPONIBILIDADE PARA MORAR FORA (50 VAGAS – MASCULINO E FEMININO): EXIGE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. NÃO EXIGE EXPERIÊNCIA, ALIÁS, O FOCO PRINCIPAL É O PRIMEIRO EMPREGO. SALÁRIO: PISO INICIAL DE R$ 1.195,00 + MORADIA + ALIMENTAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO + PLANO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO OPCIONAL + SEGURO DE VIDA + TREINAMENTO REMUNERADO.

ATENDENTE DE RESTAURANTE – RESTAURANTE MADERO C/ DISPONIBILIDADE PARA MORAR FORA (50 VAGAS – MASCULINO E FEMININO): EXIGE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. NÃO EXIGE EXPERIÊNCIA, ALIÁS, O FOCO PRINCIPAL É O PRIMEIRO EMPREGO. SALÁRIO: PISO INICIAL DE R$ 1.195,00 + MORADIA + ALIMENTAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO + PLANO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO OPCIONAL + SEGURO DE VIDA + TREINAMENTO REMUNERADO.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO – EMPRESA FABOR (01 VAGA – MASCULINO): EXIGE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. NÃO EXIGE EXPERIÊNCIA. SALÁRIO DE R$ 1.520,00 + TRANSPORTE + SEGURO DE VIDA.

– Para a vaga de AUXILIAR DE PRODUÇÃO, o candidato deve ter no mínimo 18 anos de idade, conhecimento em informática, ensino fundamental completo e deve residir em São Manuel. Horário de trabalho: de segunda a sexta-feira, das 07h às 17h. A vaga estará aberta até 24/08 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.

– Para as vagas de MONITOR PARA ZONA AZUL, os candidatos devem ter entre 18 e 30 anos de idade, ensino médio completo, é desejável que possuam boa dicção e boa comunicação, facilidade no aprendizado, que seja proativo e saiba trabalhar em equipe. Horário de trabalho: de segunda a sexta-feira, das 09h às 18h. Os interessados devem ir até o PAT e levar currículo, carteira de trabalho, RG e CPF até o dia 28/08 para agendar o horário da entrevista que será realizada no dia 01/09.

– Para as vagas de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, os candidatos devem ter entre 18 e 35 anos de idade, ensino superior completo ou cursando, é desejável que possuam conhecimento em informática, boa dicção e comunicação, facilidade no aprendizado, seja proativo e saiba trabalhar em equipe. Horário de trabalho: de segunda a sexta-feira, das 09h às 18h. Os interessados devem ir até o PAT e levar currículo, carteira de trabalho, RG e CPF até o dia 28/08 para agendar o horário da entrevista que será realizada no dia 31/08.

– Para a vaga de SUPERVISOR DE OPERAÇÃO, o candidato deve ter entre 18 e 40 anos de idade, ensino superior completo ou cursando, CNH AB, é desejável que possua boa dicção e comunicação, facilidade no aprendizado, seja proativo e saiba trabalhar em equipe. Horário de trabalho: de segunda a sexta-feira, das 09h às 18h. Os interessados devem ir até o PAT e levar currículo, carteira de trabalho, RG e CPF até o dia 28/08 para agendar o horário da entrevista que será realizada no dia 31/08.

– Para a vaga de COZINHEIRA, a candidata deve ter experiência de 1 ano comprovada em carteira de trabalho, pois ficará responsável pelo restaurante, e deve residir em São Manuel. As interessadas devem levar currículo, carteira de trabalho, RG e CPF no PAT de São Manuel até 28/08.

– Para as vagas de AUXILIAR DE COZINHA, os(as) candidatos(as) devem ter entre 18 e 27 anos de idade e não necessitam ter experiência, aliás, o principal foco é o primeiro emprego, mas devem ter disponibilidade para morar fora. Os(as) interessados(as) devem levar currículo, carteira de trabalho, RG e CPF no PAT de São Manuel até 10/09.

– Para as vagas de ATENDENTE DE RESTAURANTE, os(as) candidatos(as) devem ter entre 18 e 27 anos de idade e não necessitam ter experiência, aliás, o principal foco é o primeiro emprego, mas devem ter disponibilidade para morar fora. Os(as) interessados(as) devem levar currículo, carteira de trabalho, RG e CPF no PAT de São Manuel até 10/09.

– Para a vaga de AUXILIAR DE PRODUÇÃO, o candidato deve ter entre 20 e 40 anos de idade e não necessita ter experiência. Os interessados devem levar currículo, carteira de trabalho, RG e CPF no PAT de São Manuel até 31/08.

Para se candidatar às vagas e participar das entrevistas, os interessados devem procurar o PAT de São Manuel, na Rua Epitácio Pessoa, nº 689, Centro, tendo em mãos o currículo, carteira de trabalho, RG e CPF.