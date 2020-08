Botucatu atinge 97% de cobertura na vacinação contra a febre aftosa

Excepcionalmente em função da COVID-19, a Secretaria prorrogou campanha para julho

Da Redação

São Paulo registra 99,03% do rebanho bovídeo vacinado contra a febre aftosa, na primeira etapa da campanha de vacinação de 2020, realizada excepcionalmente durante os meses de maio e junho pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado. Nessa etapa, são vacinados todos os bovídeos (bovinos e bubalinos), independentemente da idade.

Dados do sistema informatizado Gestão de Defesa Animal e Vegetal (Gedave), gerenciado pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária, mostram que dos 10.515.430 bovídeos envolvido na etapa, 10.413.600 foram vacinados. Estão cadastradas no sistema 122.486 propriedades com bovídeos.

“Apesar de a vacinação ter ficado abaixo do índice de maio de 2019, que foi recorde, com 99,51% dos bovídeos vacinados, o patamar de imunização no estado vem se mantendo estável, acima de 99%”, disse o médico veterinário Adriano Macedo Debiazzi, que, junto à Coordenadoria, responde pelo Programa Estadual de Controle e Erradicação da Febre Aftosa.

Prorrogação

Neste ano, excepcionalmente em função da COVID-19, a Secretaria prorrogou para o dia 31 de julho de 2020 o prazo para entrega da declaração da vacinação da etapa maio contra a febre aftosa, proporcionando mais tempo para que o criador pudesse se adequar para a entrega da declaração e ficar em dia com a legislação sanitária.

Durante a campanha, os técnicos da Defesa Agropecuária fiscalizaram e assistiram a vacinação em 65 propriedades, acompanhando a imunização de 6.040 bovídeos.

Deixar de vacinar e de comunicar o ato sujeita o criador a multas de 5 Ufesps (138,05 reais) por cabeça por deixar de vacinar, e 3 Ufesps (82,83 reais) por cabeça por deixar de comunicar. O valor de cada Ufesp – Unidade Fiscal do Estado de São Paulo é 27,61 reais.

Na relação abaixo estão apresentados, na sequência, o número de bovídeos cadastrados, a quantidade de animais vacinados e o percentual de animais vacinados em cada uma das 40 regionais de Defesa Agropecuária do estado de São Paulo.

EDA de Andradina – 440.749 – 440.086 – 99,85%

EDA de Araçatuba – 359.195 – 359.195 – 100,00%

EDA de Araraquara – 130.237 – 130.188 – 99,96%

EDA de Assis – 204.271 – 201.226 – 98,51%

EDA de Avaré – 229.050 – 228.287 – 99,67%

EDA de Barretos – 148.860 – 144.820 – 97,29%

EDA de Bauru – 359.521 – 348.121 – 96,83%

EDA de Botucatu – 299.334 – 291.079 – 97,24%

EDA de Bragança Paulista – 236.132 – 226.027 – 95,72%

EDA de Campinas – 110.712 – 106.044 – 95,78%

EDA de Catanduva – 126.971 – 126.812 – 99,87%

EDA de Dracena – 325.868 – 325.444 – 99,87%

EDA de Fernandópolis – 239.353 – 239.281 – 99,97%

EDA de Franca – 180.730 – 169.133 – 93,58%

EDA de General Salgado – 492.022 – 491.504 – 99,89%

EDA de Guaratinguetá – 370.930 – 370.474 – 99,88%

EDA de Itapetininga – 318.108 – 313.744 – 98,63%

EDA de Itapeva – 197.021 – 196.174 – 99,57%

EDA de Jaboticabal – 84.944 – 83.520 – 98,32%

EDA de Jales – 382.216 – 381.615 – 99,84%

EDA de Jaú – 128.504 – 127.607 – 99,30%

EDA de Limeira – 121.995 – 120.840 – 99,05%

EDA de Lins – 347.431 – 345.713 – 99,51%

EDA de Marília – 382.811 – 382.811 – 100,00%

EDA de Mogi das Cruzes – 26.740 – 26.506 – 99,12%

EDA de Mogi-Mirim – 89.493 – 84.168 – 94,05%

EDA de Orlândia – 85.432 – 85.186 – 99,71%

EDA de Ourinhos – 243.191 – 243.191 – 100,00%

EDA de Pindamonhangaba – 377.898 – 373.645 – 98,87%

EDA de Piracicaba – 175.594 – 174.935 – 99,62%

EDA de Presidente Prudente – 718.413 – 717.522 – 99,88%

EDA de Presidente Venceslau – 795.874 – 794.477 – 99,82%

EDA de Registro – 119.437 – 118.863 – 99,52%

EDA de Ribeirão Preto – 132.281 – 127.248 – 96,20%

EDA de São João da Boa Vista – 327.655 – 324.357 – 98,99%

EDA de São José do Rio Preto – 439.546 – 437.029 – 99,43%

EDA de São Paulo – 6.250 – 5.912 – 94,59%

EDA de Sorocaba – 158.362 – 150.017 – 94,73%

EDA de Tupã – 326.710 – 325.373 – 99,59%

EDA de Votuporanga – 275.589 – 275.426 – 99,94%

TOTAL DO ESTADO – 10.515.430 – 10.413.600 – 99,03%