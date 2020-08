Pardinho teve a temperatura mais baixa do ano: 4º C na sexta (21)

Na sexta-feira, 21 de agosto, a temperatura foi de 4º C e, no sábado, 22, de 4,10º C

A onda de frio intenso da última semana também provocou mínimas de temperatura no ano em outras cidades da região. Segundo a Estação Meteorológica instalada na Fazenda Experimental do Lageado, da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp (FCA),os termômetros chegaram a registrar 4º C em Pardinho.

Na sexta-feira, 21 de agosto, a temperatura foi de 4º C e, no sábado, 22, de 4,10º C. Conforme a estação, estas foram os valores mais baixos registrados este ano.

