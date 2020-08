Paróquia Nossa Senhora Menina divulga horário de missas presenciais

A paróquia Nossa Senhora Menina ressalta que as missas voltarão somente em 9 de setembro

Após decreto do arcebispo Dom Maurício Grotto de Camargo, algumas paróquias já definiram o retorno das missas e e atividades presenciais. Todas têm autorização para que as celebrações retornem no dia 1º de setembro.

A paróquia Nossa Senhora Menina ressalta que as missas voltarão somente em 9 de setembro, e estabeleceu horários diferenciados para as celebrações. Reforça que todas as medidas previstas no decreto (clique aqui) estão sendo adotadas. As transmissões via internet prosseguirão.

Confira abaixo os horários das missas presenciais:

Segunda-feira: 15h

Terça, quarta e sexta: 19h

Quinta-feira: 19:30

Sábado: 18h

Domingo: 8h, 10h e 19h

De 30 de agosto a 08 setembro

Programação especial da festa

