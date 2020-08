Polícia apreende mais de 300 porções de drogas e R$ 900 na Vila Jardim

Prisão e apreensão ocorreram após patrulhamento na região; traficante tentou fugir a pé

Da Redação

A Polícia Militar efetuou mais uma apreensão de entorpecentes e prisão de acusados em Botucatu. Dessa vez o fato ocorreu na noite de segunda-feira, 24 de agosto, na Rua Mirabeu Camargo Pacheco, na Vila Jardim.

Consta no Boletim de Ocorrência que a viatura da PM fazia patrulhamento pela referida rua quando policiais viram um Fiat Palio estacionado com duas pessoas em atitudes que despertaram atenção. Um homem estava em pé ao lado do motorista entregando um objeto. A partir disso, foi feita a abordagem aos dois.

Ao constatar a aproximação dos policiais, o homem próximo ao carro tentou fugir em direção a um conjunto habitacional nas proximidades. Mesmo assim, foi capturado. Com ele forma encontradas, em uma bolsa, 80 porções de crack, 51 porções de cocaína, 180 porções de maconha, mais R$ 919 em dinheiro.

Já no veículo os policiais não encontraram nada de ilícito, mas em revista pessoal foram encontradas cinco porções de maconha. O homem disse que havia acabado de comprar o entorpecente.

Ambos foram detidos e encaminhados à delegacia, sendo que o autor do tráfico está preso e o comprador foi enquadrado no crime de porte de drogas e responderá em liberdade.

Os nomes dos envolvidos não foram divulgados devido a lei federal 13.869, a conhecida Lei do Abuso de Autoridade, em vigor desde janeiro de 2020.