Governo do Estado lança programa para facilitar oferta de empregos

Projeto é gratuito e conta com um banco de 1,8 milhão de currículos

Da Redação

O Governador João Doria anunciou, nesta quarta-feira (26), o lançamento da plataforma online “Meu Emprego Vaga Certa”, criada para ampliar as oportunidades de cidadãos em busca de trabalho e facilitar o processo de contratação pelas empresas. O projeto é gratuito e conta com um banco de 1,8 milhão de currículos de trabalhadores de todo estado.

Todos os cidadãos que vivem no estado de São Paulo e possuem o cadastro no Sistema Nacional do Emprego (SINE), do Governo Federal, terão os currículos disponibilizados na plataforma de forma automática. Eles poderão ter os dados visualizados por empresas de todo estado, o que amplia as chances de contratação.

A plataforma “Meu Emprego Vaga Certa” pode ser utilizada por todas as empresas instaladas em território paulista, para busca dos currículos de acordo com as necessidades das vagas disponíveis. O projeto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico vai facilitar o preenchimento das vagas e reduzir o tempo de contratação.

O “Meu Emprego Vaga Certa” pode ser acessado por meio do site ou de aplicativo. O projeto foi desenvolvido por uma startup de tecnologia, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Como funciona

Os cidadãos em busca de emprego, que não estão no banco de dados do SINE e querem ser localizados pelas empresas, devem realizar o cadastro, que pode ser realizado no site www.gov.br/pt-br/servicos/buscar-emprego-no-sistema-nacional-de-emprego-sine, no aplicativo SINE Fácil ou nos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) do Estado e das prefeituras.

Para os empresários que desejam contratar, basta acessar o site vagacerta.sp.gov.br ou baixar o aplicativo na loja virtual. No momento, o sistema está disponível apenas para Android. Em breve, será liberado no formato IOS.

No “Meu Emprego Vaga Certa”, as empresas terão acesso a uma série de informações relevantes dos candidatos. É possível buscar profissionais por região, profissão e experiência, além de outras opções de filtros. Dessa forma, a empresa seleciona o perfil desejado e entra em contato diretamente com o participante para o processo seletivo.

A Associação Paulista de Supermercados (APAS), que reúne 1.468 empresas, firmou parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e já utiliza a plataforma para encontrar os profissionais. No total, 743 vagas de trabalho serão preenchidas com os candidatos da plataforma.

Mutirão do Emprego

A nova plataforma também será utilizada pelas empresas participantes do próximo Mutirão do Emprego online, realizado pela União Geral dos Trabalhadores (UGT) em parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Com previsão para ser realizado na segunda quinzena de setembro, o evento deverá preencher cinco mil vagas de emprego.