Pedágios renderam R$ 141 milhões de impostos a cidades da região

Da Redação

O ISS (Imposto Sobre Serviço) repassado pela CCR SPVias, empresa fiscalizada pela ARTESP (Agência de Transportes do Estado de São Paulo), aos 26 municípios que margeiam o seu trecho de concessão, gerou repasse de R$ 566.568.964,56. E no primeiro semestre de 2020 (janeiro a junho), já foram entregues R$ 15.309.532,90 às cidades do Sudoeste Paulista.

Essa receita é referente a uma porcentagem do valor bruto arrecadado nas praças de pedágio instaladas nas rodovias. Os valores são repassados às cidades proporcionalmente à extensão da rodovia pedagiada que atravessa o município. Entre as cidades beneficiadas estão Itapetininga, Tatuí, Avaré, Itapeva e Capão Bonito.

De acordo com o diretor da CCR SPVias, José Salim, nesse período, o dinheiro do ISS contribuiu diretamente com o orçamento de algumas prefeituras nas quais há poucos serviços tributados. “O repasse do imposto é uma alternativa para driblar as dificuldades econômicas dos municípios, complementando o caixa do poder municipal para investimentos em áreas fundamentais. Essa verba é repassada diretamente para as prefeituras, que podem reverter cada centavo em benefício da população, aplicando o dinheiro em áreas frágeis da cidade”, explica Salim.

Segundo Alexandre Conrado, relações institucionais da Concessionária, além desses recursos serem repassados diretamente aos municípios durante 20 anos, por meio do pagamento de impostos, a CCR SPVias contribui de outras maneiras com o desenvolvimento das comunidades lindeiras. “Realizamos periodicamente programas educacionais, sociais e culturais, oferecendo capacitação para professores, alunos, além de apoio a instituições e projetos regionais, diz”.

Municípios beneficiados com o ISS da CCR SPVias – Entre 2000 e 2020* (*janeiro a junho)

Águas de Santa Bárbara – R$ 41.973.916,00

Alambari – R$ 13.328.056,12

Araçoiaba da Serra – R$ 10.744.935,39

Avaré – R$ 71.938.817,30

Bofete – R$ 31.426.971,34

Buri – R$ 806.543,86

Capão Bonito – R$ 27.341.412,20

Capela do Alto – R$ 4.291.739,05

Cerqueira Cesar – R$ 15.017.199,47

Cesário Lange – R$ 24.470.966,16

Iaras – R$ 29.450.783,65

Itaberá – R$ 5.807.460,14

Itaí – R$ 4.837.260,15

Itapetininga – R$ 57.523.954,70

Itapeva – R$ 12.493.357,93

Itararé – R$ 6.334.397,82

Itatinga – R$ 79.622.900,62

Pardinho – R$ 23.352.293,81

Porangaba – 35.285.775,46

Quadra – R$ 21.399.184,25

São Miguel Arcanjo – R$ 11.313.090,95

Sarapuí – R$ 2.376.484,84

Santa Cruz do Rio Pardo – R$ 11.157.326,93

Taquarivaí – R$ 6.944.115,25

Tatuí – R$ 30.207.828,05

Torre de Pedra – R$ 2.431.726,05

Sobre a CCR SPVias: Há 20 anos a CCR SPVias opera uma das maiores malhas rodoviárias do Estado de São Paulo, com 516 quilômetros de rodovias que ligam os municípios de Tatuí, Espirito Santo do Turvo, Araçoiaba da Serra, Itapetininga, Avaré, Itaí, Capão Bonito e Itararé. Fazem parte do sistema as rodovias Castello Branco (km 129 ao 315), Raposo Tavares (km 115 ao 168) João Mellão (km 237 ao 288), Francisco Alves Negrão (km 222 ao 342), Antonio Romano Schincariol e Francisco da Silva Pontes (km 105 ao 213).