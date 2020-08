Penitenciária I de Avaré completa 50 anos

Projetado para ser um dos maiores e mais modernos estabelecimentos penais do País, hoje faz parte da história da cidade

Da Redação

A Penitenciária “Dr. Paulo Luciano de Campos” de Avaré (PI) completa, neste sábado (29), 50 anos de fundação. Em cinco décadas de atividades, passou por diversas alterações, incluindo a mudança de perfil dos presos. Projetado para ser um dos maiores e mais modernos estabelecimentos penais do País, hoje faz parte da história da cidade, gerando emprego e renda para várias gerações, o que ajuda a movimentar a economia local.

Para celebrar a data, será realizado, nesta sexta-feira (28), um evento comemorativo, seguindo todos os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19. Haverá, ainda, uma celebração religiosa com homenagens aos servidores.

DIFERENCIADA

Coordenador das unidades prisionais da Região Noroeste, Carlos Alberto Ferreira de Souza explica que a Penitenciária I de Avaré possui uma condição singular. “Na época [1970], as penitenciárias eram construídas com celas individuais, inspiradas nos modelos arquitetônicos de presídios norte-americanos. Por conta disso, a PI de Avaré tem hoje um perfil diferenciado, por toda estrutura de segurança que existe, e abriga presos de alta periculosidade”, cita Souza.

Inaugurada em 29 de agosto de 1970, a unidade foi construída em uma área de quase 22 mil metros quadrados e fica localizada ao lado de um dos cartões postais de Avaré: o Horto Florestal.

“A unidade se acoplou à cidade. Criou-se tanto uma estrutura física quanto cultural, pois muitos agentes que hoje atuam na unidade têm pais e até avós que já trabalharam lá. Isso colabora para movimentar a economia, tendo em vista os cerca de 300 servidores que atuam nos presídios de Avaré e que moram na cidade”, finaliza.

AUTOMAÇÃO

Diretor da Penitenciária I de Avaré, Antonio Rodrigues dos Santos Filho destaca o desenvolvimento estrutural da unidade ao longo dos anos. “Entre os desafios, estão as reformas e adequações em um imóvel de 50 anos. Recentemente, foi realizada uma reforma grandiosa de automatização das portas das celas e adequações de segurança, que vão contribuir para que se torne um presídio com características únicas em todo o Brasil”, afirma.

O diretor atribui as conquistas também aos funcionários. “Todos os desafios são vencidos graças aos servidores que desenvolvem suas atividades laborterápicas com comprometimento e dedicação, sendo estes merecedores dos mais profundos agradecimentos desta Secretaria”, finaliza Santos Filho.

DESTAQUE

Titular da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) por quase dez anos (2009 a 2018), Lourival Gomes ingressou na carreira penitenciária como escriturário, em 1971, justamente na Penitenciária I de Avaré. Ele ocupou diversos cargos de diretor em unidades prisionais, passando por Coordenador dos estabelecimentos penais do Estado (1993) e Secretário Adjunto, de 2006 a 2009, quando assumiu a titularidade da SAP até 2018.

PENITENCIÁRIA II

A Penitenciária “Nelson Marcondes do Amaral” de Avaré, conhecida como PII, celebra, também no sábado, 22 anos de fundação. Ambas foram inauguradas em 29 de agosto. Diretor da unidade, Joel Lopes da Silva destaca as ações de trabalho e educação voltadas para os presos.

“Mais de 100 sentenciados realizam atividades laborterápicas em diversos setores, como cozinha, padaria, açougue, horta e limpeza e conservação das dependências interna e externa”, cita.

Outros 80 reeducandos estão matriculados regularmente na escola, sendo 34 no Ensino Fundamental e 46 no Ensino Médio. Atualmente, entretanto, realizam as atividades nas celas, em razão da pandemia de Covid-19.

Lopes frisa, ainda, o cultivo de horta orgânica em estufas como uma das ações de ressocialização e sustentabilidade desenvolvidas no presídio. Trata-se do projeto “Semeando um Futuro Sustentável”.

“Toda a produção é feita através de parcerias com demais órgãos públicos e a inciativa privada. Por conta desse programa, a unidade foi vencedora do Prémio ‘Josué de Castro’, em 2015”, destaca.