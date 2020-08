Senai de Botucatu oferece cursos gratuitos de qualificação profissional

Os cursos têm duração de 14 a 20 horas e o aluno é certificado após a conclusão

Da Redação

Nesse tempo de pandemia, muitas possibilidades de estudos têm surgido. Uma delas é a plataforma de cursos online do Senai. A unidade de Botucatu oferece diversas opções gratuitas com temas importantes para o mundo do trabalho.

Para participar, é preciso ter no mínimo 14 anos de idade, ter acesso a computadores conectados à internet e dispor de e-mail pessoal, além conhecimentos básicos em informática e navegação na internet.

Opções

São 18 cursos: Atendimento Telefônico; Consumo Consciente de Energia; Desvendando a Blockchain; Desvendando a Indústria 4.0; Desvendando o BIM; Economia Circular; Educação Ambiental; Empreender SENAI; Excel Básico; Finanças Pessoais; Fundamentos de Logística; Lógica e Programação; Metrologia; Noções Básicas de Mecânica Automotiva; Preparação para o Mundo do Trabalho; Propriedade Intelectual; Segurança no Trabalho; Tecnologia da Informação e Comunicação.