Alteração ocorrerá a partir da próxima segunda-feira, 31

Da Redação

O Setor de Agricultura e Abastecimento da Secretaria do Verde está mudando de endereço e telefone. O setor, que atendia na Garagem Municipal, mudará para o prédio do Poupatempo Ambiental, na Rua Lourenço Carmelo,180 – Altos do Paraíso.

Os telefones de atendimento também mudarão para: 3811-1533 / 3811-1534 / 3811-1544. A alteração ocorrerá a partir da próxima segunda-feira, 31.